HelloFresh verhoogt verwachtingen door terugkeer coronavirus

Maaltijboxenbezorger HelloFresh is positiever geworden over heel 2020. Het bedrijf merkt op dat er deze zomer meer vraag is naar zijn diensten dan normaal. Daarnaast is ook het weer oplopende aantal coronagevallen positief voor het Duitse bedrijf. Net als tijdens de eerste golf kiezen mensen ervoor om de maaltijdboxen te laten bezorgen en zelf niet naar de winkel te gaan. HelloFresh slaagt er bovendien beter in om zijn klanten vast te houden en merkt dat ze meer bestellen.