Horeca mag klant niet weigeren om contactgegevens

Ondernemers in de horeca kunnen klanten niet de toegang ontzeggen als die weigeren hun contactgegevens te geven. Dat benadrukt het ministerie van Economische Zaken (EZK). Onder horeca-ondernemers ontstond verwarring over de aangescherpte maatregel, die het kabinet vorige week bekendmaakte.

Ondernemers zijn sinds maandag verplicht verplicht gasten te vragen hun contactgegevens achter te laten. Mensen kunnen dit weigeren en als ze dat doen, mag een zaak op basis daarvan hun niet de toegang ontzeggen.

De gegevens zijn bedoeld om snel en goed bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren, als blijkt dat er besmettingen in een café of restaurant hebben plaatsgevonden, stelt EZK.

Onduidelijkheid

Dat ondernemers mensen op basis van een dergelijke weigering niet de toegang kunnen ontzeggen, stond vorige week ook in een brief van het kabinet. Toch ontstond er onduidelijkheid over in de branche.

Zo zei een woordvoerder van hotelketen Van der Valk maandag dat het per vestiging verschilt, of mensen geweigerd worden als ze geen contactgegevens willen geven.