Kabinet bezorgd over geweld in Wit-Rusland na verkiezingen

Het kabinet maakt zich zorgen over het geweld dat in Wit-Rusland is uitgebroken na de verkiezingen van afgelopen zondag. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) roept het land, dat ook wel de ‘laatste dictatuur van Europa’ wordt genoemd, op om op een “geloofwaardige en grondige manier verantwoording af te leggen aan de bevolking” over de verkiezingsuitslag.