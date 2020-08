Beleggersvereniging sleept accountants Wirecard voor rechter

De Europese beleggersvereniging European Investors sleept accountantskantoor EY voor de rechter vanwege de schade die haar leden hebben geleden als gevolg van het faillissement van het Duitse fintechbedrijf Wirecard. EY keurde als accountant de jaarrekeningen van Wirecard goed, terwijl inmiddels duidelijk is geworden dat er sprake was van fraude, stelt European Investors. Daarmee heeft EY zijn zorgplicht geschonden. De Nederlandse beleggersvereniging VEB is lid van die Europese belangenvereniging.