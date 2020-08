Val uit kraan in Vlissingen blijkt ongeluk

De inwoner van Oost-Souburg raakte zondagochtend vroeg zwaargewond door de val uit de circa 40 meter hoge Scheldekraan, die geldt als een belangrijke herinnering aan de Zeeuwse scheepsbouwhistorie.

De politie heeft meerdere mensen gesproken, een uitgebreid sporenonderzoek ingesteld en camerabeelden onderzocht. “Hierbij is gebleken dat de man uit Oost-Souburg even daarvoor in de kraan is geklommen en toen naar beneden is gevallen. Ook is gebleken dat hij de dag ervoor in dezelfde kraan is geklommen”, aldus de politie.

Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Omdat niets is gebleken van een misdrijf, wordt het onderzoek gesloten.