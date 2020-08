Prominente leden democratiseringsbeweging Hongkong opgepakt

De politie in Hongkong heeft prominente leden van de inmiddels illegale democratiseringsbeweging in de Chinese metropool opgepakt. Het gaat onder anderen om de oprichter van de krant Apple Daily, mediamagnaat Jimmy Lai. Hij is gearresteerd op basis van de omstreden nieuwe veiligheidswet, aldus een naaste medewerker van hem en een politiebron. Hij zou samenspannen met buitenlandse mogendheden.

Later meldden plaatselijke media ook de arrestatie van activiste Agnes Chow. Zij was hooggeplaatst lid van Demisisto, een prodemocratiebeweging die op last van het Chinese regime onlangs is ontbonden.

De politie van Hongkong zei eerder dat ze zeven mannen had vastgenomen. De politie zei verder dat de operatie nog gaande was en dat verdere arrestaties mogelijk waren. Later werden nog de arrestaties van twee mannen en een vrouw gemeld.

Thuis aangehouden

Apple Daily meldde dat Lai in zijn huis is gearresteerd. De krant zegt dat een van Lais zonen, Ian, ook bij hem thuis is aangehouden. Een Apple Daily-bron vertelde dat andere leidinggevenden van het bedrijf ook doelwit waren. De politie doorzocht hun huizen, zei de bron.

Met de nieuwe veiligheidswet versterken de communistische machthebbers in Peking hun greep op de voormalige Britse kolonie.