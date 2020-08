2020 in top 10 droogste jaren ooit

Het neerslagtekort van 2020 staat maandag op 243 millimeter. Daarmee is 2020 nu al in de top 10 van droogste jaren ooit terechtgekomen. Koploper in die lijst is het jaar 1959, toen het neerslagtekort op 381 millimeter eindigde, aldus weerman Jordi Huirne van Weer.nl.

Het neerslagtekort is de afgelopen zeer warme dagen snel opgelopen. Per dag verdampte 4 tot 5 millimeter vocht. Deze week neemt het tekort aan regen nog toe met ongeveer 20 millimeter, verwacht Weer.nl. Aan het eind van de week kan het her en der hard gaan regenen, maar omdat het water van dergelijke hoosbuien meteen in de sloot of het riool verdwijnt, zal de verwachte regen niet veel veranderen aan de grote droogte.

Met een neerslagtekort van 243 millimeter staat 2020 nu op de negende plaats in de top 10. Het recorddroge jaar 1976 staat op de tweede plaats met 362 millimeter. Met een tekort van 319 millimeter staat 2018 op de vijfde plek in de rij. 1976 en 2018 worden meestal gebruikt in droogtegrafieken om een vergelijking te kunnen maken.