‘Regering Libanon gaat het veld ruimen na explosie’

De Libanese regering van premier Hassan Diab staat op het punt om af te treden, melden Libanese media. De regering-Diab zou anders een stemming in het parlement niet overleven. Maandag is de derde minister uit Diabs kabinet opgestapt na de kolossale explosie die afgelopen dinsdag een belangrijk deel van de hoofdstad Beiroet verwoestte. Er vielen volgens de gouverneur van Beiroet meer dan tweehonderd doden. Naar schatting 6000 mensen zijn gewond geraakt en honderdduizenden zijn dakloos geworden.

Minister van Justitie Marie Claude Najm heeft maandag haar ontslag ingediend. Ze volgt het voorbeeld van de ministers van Informatie (Manal Abdel Samad) en van Milieu (Damianos Kattar). Maar volgens mediaberichten is de woede in Libanon over de explosie zo groot dat ook de rest van het kabinet snel het veld moet ruimen.

De oorzaak van de twee ontploffingen is niet bekend, maar het explosieve ammoniumnitraat dat de enorme schade aanrichtte, lag al jaren in de haven in een loods die daar niet geschikt voor was. Douane en havenautoriteiten hadden er vaak op aangedrongen het levensgevaarlijke spul weg te halen. Het was er opgeslagen omdat het door justitie in beslag was genomen.

Nog voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. Betogers keren zich nu ook tegen de regering omdat ze die als nalatig en corrupt, verantwoordelijk houden voor de ramp.