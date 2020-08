Waterbedrijven bezorgd over

Drinkwaterbedrijven in grote delen van het land zijn bezorgd over de “extreem grote drinkwatervraag” in deze tropische week. Volgens de bedrijven is er nooit eerder zoveel drinkwater gebruikt op hete dagen. Zij noemen als voornaamste reden dat heel veel Nederlanders op dit moment vanwege de coronacrisis thuis zijn of op vakantie in eigen land. “Iedereen moet heel zuinig omgaan met drinkwater, anders raakt de dagelijkse voorraad op”, waarschuwen zij.