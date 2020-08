Polen roept op tot buitengewone EU-top over Wit-Rusland

Polen heeft maandag een oproep gedaan een buitengewone top van de Europese Unie te houden over de situatie in Wit-Rusland. De oproep komt na heftige botsingen tussen demonstranten en politie in hoofdstad Minsk na de omstreden presidentsverkiezingen van zondag.

“De autoriteiten hebben geweld gebruikt tegen hun burgers, die verandering in het land eisen. We moeten het Wit-Russische volk steunen in hun zoektocht naar vrijheid”, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki in een verklaring.

De Russische president Vladimir Poetin daarentegen feliciteerde maandag zijn ambtgenoot in Wit-Rusland met zijn herverkiezing.

Het Kremlin zei dat Poetin Alexander Loekasjenko een felicitatietelegram had gestuurd waarin hij de hoop uitsprak voor “de verdere ontwikkeling van wederzijds voordelige Russisch-Wit-Russische betrekkingen op alle gebieden”.