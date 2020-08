‘Zorg voor regionale voorraden beschermingsmiddelen’

Huisartsen, verpleegkundigen en anderen die in de zorg werken, moeten beter beschermd worden bij een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarvoor pleiten zes medische organisaties. Ze willen bijvoorbeeld dat er regionale voorraden van beschermingsmiddelen komen, zodat zorgpersoneel sneller de beschikking krijgt over mondkapjes, handschoenen, schorten en schermen in gebieden waar een uitbraak is.