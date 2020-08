VS-minister bezoekt Taiwan en prijst democratie in het land

Tijdens het hoogste bezoek van een Amerikaanse functionaris in meer dan vier decennia prees Alex Azar, de Amerikaanse minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, de democratie in Taiwan. Ook had hij lovende woorden voor de wijze waarop president Tsai Ing-wen de corona-epidemie te lijf gaat. Het bezoek ligt zeer gevoelig bij China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie.

“Het is een echte eer hier te zijn om een ​​boodschap van sterke steun en vriendschap van president Trump aan Taiwan over te brengen”, zei Azar tijdens een ontmoeting met Tsai. Hij noemde de democratie in Taiwan “een inspiratie voor de regio en de wereld” en zei dat hij het bezoek wilde gebruiken “om te leren hoe onze gedeelde democratische waarden succes in de gezondheidszorg hebben bevorderd”.

Tegen verslaggevers zei Azar dat Taiwan “zo getekend” was door het gebrek aan transparantie van China tijdens de SARS-uitbraak in 2003 dat de Taiwanese bevolking informatie uit Peking of de Wereldgezondheidsorganisatie niet vertrouwde. Hij zei ook dat de VS ervoor hebben gestreden dat Taiwan als waarnemer wordt opgenomen in het besluitvormingsorgaan van de WHO.

Betreurenswaardig

Tsai noemde het “zeer betreurenswaardig” dat China Taiwan heeft geblokkeerd om deel te nemen aan de Wereldgezondheidsvergadering en zei dat haar regering landen zou kunnen helpen de ziekte te bestrijden. “Het besluit om Taiwan te verbieden deel te nemen is een schending van het universele recht op gezondheid”, zei ze.

Taiwan vormt een zeldzaam wereldwijd succesverhaal wat betreft het in bedwang houden van Covid-19. In overeenstemming met de strenge antivirusprocedures van Taiwan, houdt de delegatie van Azar zich aan maatregelen, waaronder meerdere Covid-19-tests, verplichte dagelijkse temperatuurcontroles en het te allen tijde dragen van maskers.

Het bezoek heeft China’s woede gewekt. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Wang Wenbin zei vorige week dat Peking “fel gekant” was tegen de reis, en noemde Taiwan “de belangrijkste en meest gevoelige kwestie in de verhoudingen tussen China en de VS”.