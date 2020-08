‘Trump wil zijn afbeelding op Mount Rushmore’

Witte Huis-medewerkers hebben vorig jaar contact opgenomen met gouverneur Kristi Noem van South Dakota over het proces om extra presidenten toe te voegen aan Mount Rushmore. Dat meldt The New York Times.

Volgens een bekende die met de krant sprak, zou Noem Trump in juli hebben begroet met een 1,20 meter hoge replica van Mount Rushmore met daarin ook een afbeelding van Trumps gezicht. De president was bij het monument vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.

Noem heeft eerder al bekendgemaakt dat het Trumps droom is om zijn gezicht op Mount Rushmore te hebben, het beeldhouwwerk uit het Coolidge-tijdperk met de 60 meter hoge gezichten van presidenten George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt.

In een interview met Noem uit 2018 vertelde ze dat de twee tijdens hun eerste ontmoeting in de Oval Office in gesprek raakten over de sculptuur. Aanvankelijk dacht ze dat hij een grapje maakte. “Ik begon te lachen”, zei ze. “Hij lachte niet, dus hij was absoluut serieus. Ik zei: Meneer de President, je zou eens naar South Dakota moeten komen. We hebben Mount Rushmore. En hij zei: ‘Weet je dat het mijn droom is om mijn gezicht op Mount Rushmore te hebben?”

Op Twitter zegt Trump dat het bericht van The New York Times “nepnieuws” is. “Heb ik nooit voorgesteld. Hoewel het op basis van de vele dingen die in de eerste 3,5 jaar zijn bereikt, meer dan iedere andere president, het mij een goed idee lijkt.” Ook twitterde hij een afbeelding van zichzelf waarop hij zo is gefotografeerd dat zijn hoofd tussen de andere gezichten op Mount Rushmore prijkt.