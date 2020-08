In Parijs zijn mondkapjes in drukke zones vanaf nu verplicht

In Parijs en omstreken moeten mensen vanaf maandag 08.00 uur een mondkapje dragen in bepaalde drukke gebieden in de strijd tegen het coronavirus. In het openbaar vervoer, musea en supermarkten was dat al noodzakelijk, vanaf nu moeten iedereen ook een mondkapje op in winkelstraten, wachtrijen voor overheidsgebouwen of toeristische bezienswaardigheden, maar ook op de drukke Seine-oevers, in parken en openluchtmarkten.