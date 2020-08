Horecagast moet contactgegevens achterlaten

Met ingang van deze week moeten horecagasten bij aankomst in een café of restaurant hun contactgegevens achterlaten. Ook wordt reserveren weer verplicht voor een bezoek aan restaurant of terras. Die maatregelen werden vorige week door premier Mark Rutte aangekondigd tijdens een persconferentie en moeten het makkelijker maken om contactonderzoek uit te voeren na een lokale corona-uitbraak.