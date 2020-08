Buza scherpt reisadvies meerdere regio’s Spanje aan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor een aantal gebieden in Spanje aangepast. In de provincies Barcelona en Lerida (in de autonome regio Catalonië), de provincies Huesca, Zaragoza en Teruel (in de autonome regio Aragón) en de provincie Soria (in de regio Castilië en León) geldt per direct een zogeheten code oranje (alleen noodzakelijke reizen).