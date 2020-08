Libanese minister van Milieu treedt af

De Libanese minister van Milieu, Damianos Kattar, is zondag afgetreden. Hij is het tweede kabinetslid dat opstapte na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, die zeker 158 mensen het leven kostte en duizenden verwondde. Het leidde tot woedende reacties van de bevolking, die de heersende elite verantwoordelijk houdt voor deze ramp en de al langer bestaande economische chaos.