Twee uit zee gehaalde drenkelingen bij Den Haag overleden

Twee mannen die zondagmiddag bij Den Haag uit zee zijn gehaald nadat ze daar in de problemen waren gekomen, zijn overleden. Het gaat om een 24-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats die omstreeks 16.30 uur uit zee werd gered en een 28-jarige man die omstreeks 13.00 uur uit het water was gehaald. Beide mannen werden gereanimeerd nadat ze op het Zuiderstrand uit het water waren gehaald, maar overleden toch, meldt de politie.

Het was zondag erg druk op het 11 kilometer lange strand van Den Haag. De reddingsbrigade haalde tientallen mensen uit zee. De rode vlag werd voor het gehele strand gehesen om mensen duidelijk te maken dat het gevaarlijk was. Wie tijdens deze hittegolf verkoeling wilde zoeken in het water, deed er verstandig aan niet dieper dan de knieën te gaan. Een zegsman van de reddingsbrigade gaf aan dat de combinatie van sterke stroming en de wind die was opgestoken, zorgde voor “een zeer verraderlijke zee”.

“De reddingsbrigade heeft heldendaden verricht en een groot aantal mensen uit zee gered”, aldus locoburgemeester Hilbert Bredemeijer van Den Haag. In de loop van de middag werd een NL-alert uitgezonden om te waarschuwen voor de gevaarlijke zee. Het stadsbestuur laat weten intens mee te leven met de nabestaanden van de overleden mannen.