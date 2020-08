Exitpoll voorspelt ruime winst voor Loekasjenko

Volgens de eerste exitpoll heeft Alexander Loekasjenko de Wit-Russische presidentsverkiezing gewonnen, zoals verwacht. De huidige autocratische machthebber zou kunnen rekenen op ruim 79 procent van de stemmen. Zijn populaire uitdaagster Svetlana Tichanovskaja haalt volgens deze snelle peiling nog geen 7 procent.

Vrijwel niemand gelooft dat het er eerlijk aan toe is gegaan. Loekasjenko, die in 1994 aan de macht kwam, won doorgaans met percentages die alleen bekend zijn van Noord-Korea. Van serieuze oppositie was nooit sprake.