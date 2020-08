Ruim duizend nieuwe corona-gevallen in VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn er in 24 uur tijd 1062 nieuwe corona-gevallen bijgekomen. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten zondag bekendgemaakt. Voor het eerst sinds juni was de dagelijkse toename geregistreerde besmettingen meer dan duizend. Dat vergroot de bezorgdheid over een tweede golf infecties, terwijl voor enkele lokale brandhaarden weer een lockdown is afgekondigd.

In totaal zijn nu ruim 310.000 Britten geregistreerd die het virus hebben opgelopen, 46.574 patiënten zijn overleden aan Covid-19.