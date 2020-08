Kunstwerk premier Nieuw-Zeeland levert 10.000 euro op

De schets ging onder de hamer op de veilingsite Trade Me. Daar is meer dan 200 keer geboden op het werk. Ardern steekt de opbrengst niet in eigen zak, maar geeft het geld aan de organisatie Koru Care. Die helpt ernstig zieke of gehandicapte kinderen.

De organisatie liet weten de donatie goed te kunnen gebruiken. Een jaarlijkse fondsenverwervingsactie is afgeblazen vanwege de coronacrisis. Die heeft het ook onmogelijk gemaakt om met de kinderen op reis te gaan naar Californië. Daarom worden nu binnen Nieuw-Zeeland reizen georganiseerd.

Het is niet de eerste keer dat Ardern een kunstwerk laat veilen. Haar werk “To Do List” leverde twee jaar geleden 2500 Nieuw-Zeelandse dollar op. Ook dat geld ging naar een goed doel.