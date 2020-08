De Verenigde Staten zijn van plan het aantal troepen in Afghanistan tegen eind november terug te brengen tot “een aantal minder dan 5000.” Dat zei minister van Defensie Mark Esper zaterdag in een interview op Fox News.

De VS hebben momenteel ongeveer 8600 manschappen in Afghanistan. Trump zei in een interview dat maandag door Axios werd gepubliceerd dat de Verenigde Staten van plan zijn dat aantal te verlagen tot ongeveer 4000.