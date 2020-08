Belgische kustplaatsen weren dagjestoeristen na incidenten

Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist: “Tientallen incidenten, zowel gedurende de dag als de nacht, zorgen ervoor dat het gemeentebestuur zich genoodzaakt voelt om over te gaan tot drastische maatregelen. Om de publieke veiligheid te garanderen kunnen dagtoeristen voorlopig niet langer Knokke-Heist bezoeken.”

Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwt de gemeente. “Alle voertuigen zullen worden gecontroleerd. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeert maken. Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken.”

In de nasleep van de massale vechtpartij op het strand van Blankenberge neemt de badstad strenge maatregelen. Zaterdag aan het einde van de middag gingen tientallen relschoppers de confrontatie aan met de politie. Burgemeester Daphné Dumery wil zondag zoveel mogelijk dagjestoeristen weren uit Blankenberge. Bovendien wil Blankenberge dat er tussen 9 en 16 uur geen treinen meer aankomen.

Alleen inwoners, mensen met een vakantiewoning en meerdaagse verblijfstoeristen zijn zondag welkom in Blankenberge. De politie zal controleposten opstellen langs de invalswegen. “Wie dus in Blankenberge toekomt zal dus een geldige reden moeten hebben om toegang tot de stad te krijgen. Met deze maatregel proberen we de rust te laten weerkeren”, aldus de burgemeester.