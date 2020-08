Nagasaki herdenkt 75e jaardag van atoombominslag

De Japanse stad Nagasaki herdenkt zondag de 75e verjaardag van de aanval met een atoombom. Uit angst voor het coronavirus is de oorspronkelijk geplande plechtigheid in het Vredespark in Nagasaki fors ingekrompen. Er is nog maar een geselecteerde groep genodigden. De plechtigheid vangt zoals elk jaar aan op het tijdstip dat de atoombom viel in de wijk Matsuyama op 9 augustus om 11.00 uur plaatselijke tijd (04.00 uur onze tijd).

De plechtigheid waar om wereldvrede wordt gebeden, duurt een uur. Ze wordt onder anderen bijgewoond door overlevenden en nabestaanden. De burgemeester leest zoals gebruikelijk een verklaring voor die oproept tot een duurzame wereldvrede en de totale afschaffing van kernwapens.

De VS bombardeerden de stad met de bom drie dagen nadat ze met een bom Hiroshima hadden verwoest. Naar schatting 215.000 mensen kwamen om van wie bijna 75.000 in Nagasaki. Het lagere dodental kwam niet door de kracht van de tweede bom. Die was juist krachtiger, maar door het heuvelachtige terrein in Nagasaki was er meer beschutting dan in het platte Hiroshima.

De atoomaanval op Nagasaki is feller omstreden dan de eerste bom die het militair en economisch uitgeputte Japan al op de knieën zou hebben gebracht. De bom op Nagasaki kwam enkele uren nadat de Sovjet-Unie eindelijk de aanval op Japan had geopend en Tokio de overgave al als iets onvermijdelijks zag. Na de oorlog stierven nog honderdduizenden aan onder meer stralingsziekten.