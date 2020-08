Prominent oppositielid Kolesnikova opgepakt in Minsk

De oppositie in Wit-Rusland heeft zich verenigd om de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko zondag na 26 jaar als machthebber te onttronen. Svetlana Tichanovskaja is daarbij het ongewilde boegbeeld. Ze vervangt haar man die presidentskandidaat was maar eveneens wegens zijn politieke idealen in de gevangenis belandde.

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat meer dan 1300 personen zijn opgepakt in de aanloop naar de verkiezingen in een poging het steeds luidere protest in de straten de kop in te drukken. Loekasjenko is er voor het eerst sinds zijn aantreden in 1994 niet in geslaagd het verzet uit te schakelen en is niet meer op voorhand zeker van herverkiezing.