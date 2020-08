België activeert voor het eerst alarmfase ozon- en hitteplan

In België is zaterdag voor het eerst de alarmfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd. De meteorologische dienst KMI besloot daartoe doordat ook voor de komende dagen zeer hoge temperaturen worden verwacht in combinatie met hoge ozonconcentraties. Dat betekent versterking van de al genomen maatregelen ter bescherming van met name ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen en sociaal geïsoleerde mensen.

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan was sinds afgelopen zondag van kracht. Gezien de weersverwachting en luchtverontreiniging zag de Risk Management Group zich genoodzaakt de alarmfase af te kondigen. Dat was nog niet eerder gebeurd. De combinatie van ozon en hitte is zeer belastend voor de gezondheid, vooral bij kwetsbare mensen. Daarbovenop komt nog eens het coronavirus. Mondkapjes zullen vaker vervangen moeten worden.

Maatregelen die de verschillende overheden worden geacht te nemen zijn onder meer: toegang tot drinkwater garanderen, zeker in de grote steden, en voorkomen dat mensen in wachtrijen in de volle zon moeten staan. Drinkwaterfonteinen die wegens corona gesloten waren, kunnen met gepaste hygiënische maatregelen weer worden opengezet. Cafés en restaurants worden aangemoedigd gratis drinkwater aan te bieden.