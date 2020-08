‘Huis YouTube-ster Nikkie Tutorials overvallen’

Het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager, ook bekend als Nikkie Tutorials, is zaterdagmiddag overvallen. Dat bevestigt haar management aan RTL Boulevard. Het is niet bekend of de make-upartieste op dat moment thuis was. Volgens de politie heeft een van de bewoners oppervlakkige verwondingen opgelopen. Maar of dat Nikkie is of haar vriend, is niet duidelijk.