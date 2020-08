Reddingsteam keert na het weekeinde terug uit Beiroet

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam dat deze week naar Libanon was afgereisd om te helpen na de zware explosie in Beiroet, keert “na het weekeinde” terug naar Nederland. Dat zegt een woordvoerder van USAR (Urban Search and Rescue). Het team heeft geen overlevenden en stoffelijke overschotten onder het puin gevonden.

De Nederlandse ploeg bestaat uit 63 mensen en 8 honden. Ze kwamen in de nacht van woensdag op donderdag aan in de Libanese hoofdstad Beiroet. Het team kan maximaal tien dagen in een rampgebied blijven, “maar we zullen niet de hele periode nodig hebben”, aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer ze precies vertrekken, maar de eerste voorbereidingen worden al getroffen.