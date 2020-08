Mondkapjesplicht in drukke zones Parijs gaat maandag in

In Parijs en omstreken is vanaf maandag 08.00 uur voor personen ouder dan elf jaar het dragen van een mondkapje verplicht in bepaalde drukke zones. Dat geldt ook voor de departementen Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne en Val-d’Oise. Dat hebben de lokale autoriteiten zaterdag bekendgemaakt. De maatregel is getroffen om de corona-epidemie te beteugelen. Alles wijst erop dat het virus in de regio weer actiever circuleert.