Sint-Maarten strikter met naleven coronaregels

Dat heeft de regering van Sint-Maarten bekendgemaakt. Sinds vorige week is er een forse toename van het aantal coronabesmettingen geregistreerd. De nieuwe sluitingstijden moeten verdere verspreiding van het virus voorkomen. In winkels, op kantoren en in publieke ruimtes is het opzetten van een mondkapje verplicht gesteld.

In totaal zijn op het eiland 74 actieve besmettingen geregistreerd. Afgelopen vrijdag overleed een man aan Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Het is het zeventiende dodelijke slachtoffer op Sint-Maarten. Vier mensen liggen momenteel in het ziekenhuis.