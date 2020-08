14.000 kippen omgekomen door brand in schuur in Beltrum

Ongeveer 14.000 kippen in een schuur van een bedrijf in Beltrum zijn omgekomen door een grote brand. Zaterdag laat de veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland weten dat de schuur volledig in brand staat. Er is geen risico dat het vuur overslaat naar andere panden. De brand veroorzaakt flink wat rook en die rookkolom trekt over de N319. Het verkeer rijdt daar een aangepaste snelheid, meldt de veiligheidsregio.

Beltrum is een dorp in de gemeente Berkelland. Het is gelegen in de Achterhoek in de provincie Gelderland.