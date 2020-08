Niet eerder zo warm op 8 augustus

Er is opnieuw een warmterecord gebroken. In De Bilt werd het om 11.40 uur 33,1 graden en daarmee is het officieel de warmste 8 augustus ooit gemeten, meldt Weeronline. In het zuidoosten van het land is het nog heter. In Arcen is het 33,7 graden. De temperatuur loopt zaterdagmiddag verder op.