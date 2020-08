Man met mes tussen tanden in Hoorn wilde ‘politie vermoorden’

Een man onder invloed van wiet en lachgas heeft vrijdagavond in Hoorn geroepen de politie te willen vermoorden. De man bleek in de Liornestraat in die stad hevig zwetend met ontbloot bovenlijf rond te lopen met een mes tussen de tanden. Volgens de politie schreeuwde hij van alles en nog wat en maakte oergeluiden, waarna hij bij komst van agenten een zonnestudio binnen vluchtte.

Daar pleegde hij vervolgens vernielingen en rende weer naar buiten toen hij agenten zag. De politie gebruikte pepperspray om hem te overmeesteren. Hij gaf daarna het gebruik van verdovende middelen toe.

Volgens de politie in Noord-Holland was dit een van meerdere incidenten waarbij drugs vrijdagavond en - nacht een rol speelden. Daarbij moest soms geweld worden gebruikt en raakten enkele politiemensen gewond.

Zo bleken enkele gasten van een camping in Den Burg op Texel onder invloed van lsd te zijn en zich te hebben ontkleed. Een 23-jarige man vloog de politiemensen aan en moest met behulp van pepperspray onder controle worden gebracht. Daarbij raakte een agente gewond. De man en een vrouw zijn aangehouden.

In Haarlem is een 38-jarige man aangehouden op verdenking van diefstal van een camera van een bouwterrein. Hij bleek onder invloed van cocaïne en verkeerde volgens de politie waarschijnlijk in een zogenoemd opwindingsdelier. Na de diefstal liep hij een café in. Bij het verlaten van de kroeg hield de politie hem ondanks hevig verzet aan. Een agente raakte gewond bij de worsteling, maar de verdachte kwam ook niet ongeschonden uit de strijd door de beet van een diensthond.