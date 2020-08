Half miljoen kijkers voor hervatting Champions League met Derksen

In de hervatting van de achtste finales van de Champions League was Manchester City met 2-1 te sterk voor Real Madrid. In de andere wedstrijd die vrijdagavond werd gespeeld, bereikte Olympique Lyonnais dankzij een doelpunt van Memphis Depay de kwartfinale ten koste van Juventus.

Met de voetbalwedstrijd behaalde SBS6 wel een mindere score dan in de voorgaande weken. De afgelopen weken scoorde SBS6 met talentenjacht We Want More, die vanwege het voetbal is verhuisd naar de zondagavond. Gemiddeld kon de zangwedstrijd 835.000 kijkers boeien, en zelfs de minst bekeken aflevering van de zangwedstrijd werd met 623.000 kijkers beter bekeken.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1,2 miljoen het best bekeken programma van de vrijdag. Ook De slimste mens kon weer rekenen op meer dan een miljoen kijkers en bezet daarmee de tweede plek op de kijkcijferlijst.