Steekpartij na verkeersruzie in Rotterdam

Twee jonge Rotterdammers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door messteken gewond geraakt na een mogelijke verkeersruzie in hun woonplaats. De slachtoffers van 19 en 21 jaar werden in de buik en arm geraakt en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Kort na het incident werd een 38-jarige man Rotterdammer aangehouden, die er met zijn auto vandoor was gegaan.

De steekpartij gebeurde rond 02.00 uur in de Zwart Janstraat in het Oude Noorden. Daaraan is volgens de politie vermoedelijk een verkeersruzie voorafgegaan. De slachtoffers en de aangehouden verdachte kregen het na een verkeersincident met elkaar aan de stok. De verdachte stapte uit en ook de andere bestuurder en zijn passagier verlieten hun auto. Na het steekincident reed de verdachte weg, maar volgens de politie bleek al snel wie hij was en kon hij na korte tijd worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.