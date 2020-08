Op zonovergoten dag gaat Delftse zonneauto voor wereldrecord

Een auto die gebouwd is om door de binnenlanden van Australië te racen, gaat zaterdag in het tropische Lelystad een gooi doen naar een wereldrecord. Een studententeam uit Delft wil in twaalf uur tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen met een auto die op zonne-energie rijdt, zonder een druppel brandstof. Het team heeft zelf het wereldrecord al in handen, want in 2017 legde een vorige auto in twaalf uur tijd een afstand van 882 kilometer af.

Het Vattenfall Solar Team uit Delft is een vaste deelnemer aan de World Solar Challenge, waarin zonne-auto’s van het noorden naar het zuiden van Australië moeten racen. Delft wint die race regelmatig. Vorig jaar ging het mis tijdens de slotrit. De wagen NunaX lag ruim op kop en had de finish in zicht, maar vatte plotseling vlam en veranderde in een smeulend hoopje koolstof. De coureur wist op tijd te ontkomen. Van de raceauto overleefde alleen het nummerbord de vuurzee.

Na het drama hebben de studenten een nieuwe wagen ontworpen en gebouwd, de Nuna Phoenix. Die is vernoemd naar de feniks, een vogel die in de mythes uit zijn eigen as herrees. De wereldrecordpoging is het debuut voor de nieuwe zonneauto. De auto vertrekt om 6.30 uur en moet om 18.30 uur over de finish komen. Plaats van handeling is de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Lelystad.