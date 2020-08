‘Trump gaat verkiezingen verliezen’

Hoogleraar geschiedenis Allan Lichtman, die sinds de herverkiezing van Ronald Reagan in 1984 iedere winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen juist heeft voorspeld, zegt in een interview met CNN dat Donald Trump “dit jaar het Witte Huis zal verliezen.”

Lichtman baseert zijn voorspelling op een model van 13 sleutels die voor elke verkiezing als waar of niet waar kunnen worden beantwoord. Deze sleutels in zijn systeem omvatten factoren als de economie, het functioneren, sociale onrust en schandalen, evenals het persoonlijke charisma van de kandidaten.

“Het geheim is dat je het grote plaatje van de bestaande kracht en prestaties in de gaten houdt. En let niet op de peilingen, de experts, de dagelijkse ups en downs van de campagne. Dat is wat de sleutels meten. Het grote geheel”, legde Lichtman uit.

Na 2016 waren Amerikanen op hun hoede voor presidentiële voorspellingsmodellen, omdat toen Trump tegen alle verwachtingen in won. Maar “het afwijzen van Lichtmans bevindingen lijkt alsof je je hoofd in het spreekwoordelijke zand steekt”, zei CNN’s hoofdredacteur Chris Cillizza.

Hoewel Lichtman al sinds 1982 verkiezingen voorspelt, legde hij uit dat hij nog steeds elke vier jaar evenveel druk voelt. “Ik ben 73 jaar oud”, zei hij tegen CNN. “Maar elke keer krijg ik zonder uitzondering vlinders.”

In 2000 voorspelde Lichtman overigens dat Al Gore de verkiezingen zou winnen. Hoewel Gore de meeste stemmen kreeg, verloor hij uiteindelijk het presidentschap aan George W. Bush omdat die de meeste kiesmannen verwierf. Lichtman blijft achter de geldigheid van zijn voorspelling staan.