Viruswaarheid over twee weken weer op Malieveld

Protestgroep Viruswaarheid wil weer demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De organisatie kondigt op haar Facebookpagina een protest op 23 augustus aan, gericht tegen de coronamaatregelen. Ook eist de groep “het aftreden van Feike Siebkema”. De voormalig DSM-topman Feike Sijbesma is speciaal gezant van het kabinet in de strijd tegen corona.