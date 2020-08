Immunoloog Fauci: coronavaccin misschien maar beperkt werkzaam

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft gewaarschuwd dat een goedgekeurd coronavaccin uiteindelijk bij toediening maar in de helft van de gevallen werkzaam kan blijken. Dat betekent dat algemene maatregelen om het lichamelijk welzijn van de mensen in stand te houden en te verbeteren noodzakelijk zullen blijven om de pandemie onder controle te krijgen.

“We weten niet wat de efficiëntie zijn zal, 50 procent of 60 procent. Ik zou willen dat het 75 procent wordt of meer. Maar de kans is niet groot dat het succes van het middel 98 procent zal zijn. Daarom mag je nooit de aanpak via de volksgezondheid verwaarlozen”, aldus Fauci tijdens een internetcollege van Brown University. Hij wees nog eens op de bijdrage die iedereen kan leveren, zoals afstand houden, handen wassen en mondkapjes dragen.

Fauci zei dat de onderzoeken van het Covid-19-vaccin van het farmaceutische bedrijf Moderna Inc. in november of december van dit jaar definitieve resultaten zouden kunnen opleveren. In dat geval, zei hij eerder al, is het de verwachting dat er begin 2021 tientallen miljoenen doses beschikbaar zullen komen. Aan het eind van het jaar zullen dat er een miljard zijn.