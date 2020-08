Libanonveteranen bespreken opties voor hulp slachtoffers Beiroet

Libanonveteranen zijn vrijdag in Doorn bij elkaar gekomen om te kijken of ze hulp kunnen bieden aan de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. De bijeenkomst was georganiseerd door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) samen met de stichting Weerzien met Libanon. “Op de bijeenkomst waren 35 tot 40 mensen met hun partners afgekomen”, zegt BNMO-woordvoerder Fred Lardenoye.