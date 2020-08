Hezbollah-leider ontkent betrokkenheid bij explosie Beiroet

Hassan Nasrallah, de leider van de sjiitisch-islamitische partij en militante groepering Hezbollah, ontkent elke betrokkenheid bij de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Nasrallah zei dat Hezbollah daar geen wapens had opgeslagen, en dat zijn beweging niet de leiding over de haven had. Wie beweert dat Hezbollah iets met de explosie van doen heeft gehad, liegt, aldus Nasrallah.