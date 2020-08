Meer dan 160.000 coronadoden in VS

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten, het land dat door de pandemie qua doden en qua besmettingen het hardst is getroffen, is vrijdag de 160.000 gepasseerd. Dat meldt zowel de Johns Hopkins University als persbureau Reuters. De doden in de Verenigde Staten maken bijna een kwart van het wereldwijde dodental uit.

Het longvirus is voor zover bekend bij bijna 4,9 miljoen mensen in de VS vastgesteld. Volgens de gegevens van Reuters stijgt het dagelijkse aantal doden in 23 staten en stijgt het dagelijkse aantal besmettingen in 20 staten.

De laatste 10.000 doden in de VS vielen in slechts negen dagen. Veel van de sterfgevallen zijn in de staten Californië, Florida en Texas. Deborah Birx, de coördinator van de het coronateam van het Witte Huis, waarschuwt dat het in de steden Boston, Chicago, Detroit en Washington D.C. de verkeerde kant op gaat. Steeds meer testen daar blijken positief.

Overheidsfunctionarissen, lerarenvakbonden, ouders en scholieren maken zich zorgen over de aanstaande heropening van de scholen. President Trump spoort de staten aan om het onderwijs weer fysiek te hervatten en zegt dat het virus “weg zal gaan, zoals alles weggaat”. Volksgezondheidsfunctionarissen roepen de staten waar het aantal besmettingen dagelijks toeneemt juist op voorzichtig te zijn.

Experts van de Universiteit van Washington voorspelden donderdag dat het Amerikaanse dodental op 1 december op bijna 300.000 zal staan. Zij schatten dat dat er 70.000 minder kunnen zijn als Amerikanen in het openbaar allemaal mondkapjes dragen.