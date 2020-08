VS sturen voedsel en medicijnen naar Libanon

“We staan naast de bevolking van Libanon in deze moeilijke tijd”, zei het Amerikaans bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID). Het eerste Amerikaanse militaire vliegtuig met hulpgoederen ging donderdag al naar Libanon vanaf een basis in Qatar.

De ramp in Beiroet kostte ten minste 149 mensen het leven. In de silo’s vlak bij de loods waar dinsdag 2750 ton ammoniumnitraat ontplofte, lag de grootste graanvoorraad van Libanon opgeslagen. De vrees is gegrond dat er snel een tekort aan brood ontstaat in het ook economisch al zo zwaar getroffen land.