Biden door het stof na verbale uitglijder over zwarten

De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden is op Twitter door het stof gegaan vanwege zijn opmerking dat de Latino-gemeenschap in de VS buitengewoon divers is, “in tegenstelling tot de zwarte gemeenschap”. Biden stelt dat hij deze vergelijking, bepaald niet zijn eerste verbale uitglijder, niet zo had bedoeld. President Donald Trump, Bidens Republikeinse concurrent in de aankomende verkiezingen, stelde vrijdag dat Biden met de opmerking zijn kansen op de zwarte stem had verspeeld.