Oud-minister Atzo Nicolaï (60) legt werk neer vanwege kanker

Oud-minister en oud-DSM-bestuurder Atzo Nicolaï legt per direct zijn functie als voorzitter van havenondernemersorganisatie Deltalinqs neer vanwege onbehandelbare kanker, bevestigt Deltalinqs. De 60-jarige Nicolaï was in verschillende kabinetten Balkenende eerst staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en later minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Ook was Nicolaï jarenlang bestuurder van de Nederlandse tak van chemieconcern DSM.