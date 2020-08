Wetenschappers waarschuwen voor hepatitis E bij huisdieren

Van de huisdieren in ons land is of was 15 tot 20 procent besmet met hepatitis E, vermoedelijk door hun eten. Dat meldt het Erasmus MC vrijdag op de eigen site. Baasjes met een verminderde afweer en vrouwen die in verwachting zijn moeten volgens wetenschappers goed opletten. Ze moeten speciaal oppassen met honden- en kattendrollen.

Hepatitis E bij mensen komt in Nederland vrij veel voor, al wordt het lang niet altijd opgemerkt doordat de klachten meestal heel mild zijn. Maar in sommige gevallen kan de besmetting tot grote leverproblemen leiden.

“De aanname was altijd dat hepatitis E wordt verspreid via de varkenshouderij. Maar we zagen ook dat veel patiënten met hepatitis E helemaal niet in de buurt zijn geweest bij varkens. Mensen eten weliswaar varkensvlees, maar het virus houdt zich op in de lever, en die eten we niet zo vaak”, zegt Maikel Peppelenbosch, hoofd van het Laboratorium Maag- Darm- en Leverziekten van het Erasmus.

Peppelenbosch zocht contact met de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, die veel bloedmonsters van huisdieren afneemt. Uit een analyse bleek dat het bloed van ongeveer 20 procent van de honden, katten en paarden antilichamen voor hepatitis E bevat.

Geadviseerd wordt om heel goed de handen te wassen na het verschonen van de kattenbak en na het opruimen van hondendrollen, want de verspreiding loopt via poep.

Ook Wageningen University & Research werkte mee aan het onderzoek.