Minder nieuwe coronabesmettingen in Antwerpen, meer in Brussel

De coronabesmettingscijfers voor België vertonen een sterk wisselend beeld per regio. Over het hele grondgebied gekeken is in zeven dagen tijd het aantal besmettingen met 50 procent gestegen, terwijl dat een week eerder 100 procent was. In Antwerpen is de stijging echter sterk gedaald naar 10 procent op weekbasis, terwijl in Brussel de toename 150 procent is.

Viroloog Steven van Gucht zei dat vrijdag op een persconferentie. De maatregelen in de regio Antwerpen, waaronder een avondklok en mondkapjesplicht, werpen hun vruchten af, vertelde hij. Ook in Limburg en West-Vlaanderen neemt het aantal nieuwe besmettingen minder snel toe.

Tussen 28 juli en 3 augustus raakten gemiddeld 550 mensen per dag besmet, een stijging van 46 procent op weekbasis. Er liggen 278 coronapatiënten in een ziekenhuis, van wie 65 op de intensive care. “Gelukkig zien we nog geen grote drama’s in ziekenhuizen en woonzorgcentra”, verzuchtte Van Gucht. Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 stabiliseerde afgelopen week op 18, een gemiddelde van 2,6 per dag.

Omdat veel meer mensen worden getest, “zijn we beter in staat de ijsberg onder water te zien liggen”, zei Van Gucht. Er is nu een maximumcapaciteit van 30.000 testen per dag en er zijn plannen om dat verder uit te breiden. Hij benadrukte dat het belangrijk blijft snel te handelen als een besmetting is vastgesteld. Besmette personen en hun contacten moeten zo snel mogelijk worden geïsoleerd, aldus de viroloog..