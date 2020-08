Amsterdams advocatenkantoor beschoten

Het pand van het Amsterdamse advocatenkantoor Kuijpers & Nillesen is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. De politie doet bij het pand aan de Falckstraat, in het centrum van Amsterdam, uitgebreid onderzoek.

De recherche zoekt getuigen die mogelijk iets verdachts gezien of gehoord hebben in de buurt van het pand, zegt een woordvoerder. Op foto’s van het pand is zeker één kogelgat in een raam naast de voordeur te zien.

Het kantoor, dat ook een vestiging in Den Bosch heeft, is gespecialiseerd in strafrechtszaken. Jan-Hein Kuijpers, een van de naamgevers van het kantoor, treedt op in tal van grote, spraakmakende zaken. Hij was in het verleden onder meer de raadsman van Willem Holleeder.

Kuijpers was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.