Prosus hekkensluiter in lagere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht lager begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden met kleine minnen. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Chinese techbedrijven zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak stond techninvesteerder Prosus daardoor onder druk. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de min op 555,20 punten. De MidKap daalde ook 0,6 procent, tot 782,91 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. De Duitse DAX won 0,1 procent.

Prosus (min 5,7 procent) was hekkensluiter in de AEX. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel decreet ondertekend dat transacties van Amerikaanse bedrijven met ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, en Tencent, de eigenaar van WeChat, over 45 dagen verbiedt. Trump vreest dat de bedrijven via de populaire apps informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Prosus heeft een groot belang in Tencent.