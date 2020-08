Coronaproof Grachtenfestival begint

Met zeker 135 concerten van ruim 200 musici op 70 locaties vindt in Amsterdam vanaf vrijdag een coronaproof-editie van het Grachtenfestival plaats. Voor het evenement, dat duurt tot en met 16 augustus, zijn weliswaar minder kaarten beschikbaar dan andere jaren, maar er zijn ook diverse concerten gratis te zien via een livestream.

Het festival biedt diverse muziekstijlen, van klassiek tot jazz van over de hele wereld. De concerten op locatie zijn alleen toegankelijk met vooraf aangeschafte tickets. De gebruikelijke gratis toegankelijke optredens in parken en op pleinen gaan vanwege de coronamaatregelen niet door en ook zijn er dit keer geen huis, tuin- en dakterrasconcerten bij mensen thuis. De jonge musici treden wel op bij de bewoners van deze 'huisconcertzalen'. Zij krijgen dit jaar een privéconcert aangeboden.

Voor de bewoners van enkele wooncomplexen en zorgcentra in alle stadsdelen worden wel gratis concerten georganiseerd. Verder is er elke dag kosteloos een concert te volgen via de website of Youtubekanaal van het Grachtenfestival.

"De coronaproof opstelling van de stoelen is even wennen", schreef directeur Marie-Luce Bree eerder op de website. "Het goede nieuws is dat iedereen goed zicht heeft. Maar het voelt toch wat leeg, zelfs wanneer een zaal helemaal uitverkocht is." Volgens de directeur loopt de kaartverkoop goed.